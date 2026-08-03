Mlazna cev, 1050 mm, rotirajuća

Mlazna cev, 1050 mm, ne obrće se, ergonomična

Mlazne cevi u izvedbama različitih dužina, prohromske sa ručnom navojnicom. Ergonomski oblikovana drška, koja garantuje optimalno rukovanje i izolaciju. Pod pritiskom može da se obrće za 360°.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. Radni pritisak (bar) 300
Dužina (mm) 1050
Temperature (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Drška rotirajuća
Težina sa ambalažom (kg) 1
Videos
Kompatibilni uređaji