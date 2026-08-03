Mlazna cev, 400 mm, rotirajuća

Mlazna cev, 400 mm, obrće se, ergonomična

Mlazne cevi u izvedbama različitih dužina, prohromske sa ručnom navojnicom. ergonomski oblikovana drška, koja garantuje optimalno rukovanje i izolaciju. pod pritiskom može da se obrće za 360°.

Specifikacije

Tehnički podaci

Maks. Radni pritisak (bar) 300
Dužina (mm) 400
Temperature (°C) max. 155
Priključni navoj EASY!Lock
Drška rotirajuća
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Kompatibilni uređaji
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