Mlazna cev za Čistača oluka

Mlazna cev se koristi za čišćenje drenažnih sistema oluka. Zbog oblika mlaznice i specijalne mlaznice, čišćenje se može obaviti bez skidanja poklopca rešetke.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (mm) 960
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,9
Kompatibilni uređaji
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