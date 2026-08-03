Mlazna cev za podvozje

Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.

Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (mm) 700
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,7
Pronađi delove

Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.