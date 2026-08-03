Mlazna cev za podvozje
Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.
Prohromska mlazna cev za efikasno i lako čišćenje donjih strana vozila i blatobrana. Bez visokopritisne mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (mm)
|700
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,7
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