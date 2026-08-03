Mlazna cev za toalet i oluk

Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.

Prohromska mlazna cev prilagođena čišćenju toaleta i oluka, sa umetkom mlaznice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Kompatibilni uređaji