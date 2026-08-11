Mlaznica od bor karbida, za uređaje do 1000 l / h

Pored paketa mlaznica. Posebna mlaznica sa malo habanja za peskarenje sa oblogom od bor karbida za kontinuiranu upotrebu.

6 mm

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji