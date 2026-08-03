Uz radnu širinu od 90 milimetara praktična mlaznica za automobil posebno je osmišljena za brzo i dubinsko čišćenje unutrašnjosti vozila. njen spljošten oblik olakšava usisavanje prostora za noge, patosnica, sedišta, tapacirunga i prtljažnika. mlaznica za čišćenje automobila napravljena od plastike pogodna je za mokre i suve usisivače kompanije kärcher s priključcima dn 35.