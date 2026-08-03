Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm

Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica dn 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. radna širina: približno 90 mm.

Uz radnu širinu od 90 milimetara praktična mlaznica za automobil posebno je osmišljena za brzo i dubinsko čišćenje unutrašnjosti vozila. njen spljošten oblik olakšava usisavanje prostora za noge, patosnica, sedišta, tapacirunga i prtljažnika. mlaznica za čišćenje automobila napravljena od plastike pogodna je za mokre i suve usisivače kompanije kärcher s priključcima dn 35.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Količina (Kom) 1
Širina (mm) 90
Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 130 x 100
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Područja primene
  • Posebno osmišljen za temeljno čišćenje enterijera vozila