Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm
Spljoštena, uglasta, praktična, plastična mlaznica dn 35 za pranje automobila dizajnirana je za sve kärcher usisivače za mokro i suvo usisavanje s krivinama. radna širina: približno 90 mm.
Uz radnu širinu od 90 milimetara praktična mlaznica za automobil posebno je osmišljena za brzo i dubinsko čišćenje unutrašnjosti vozila. njen spljošten oblik olakšava usisavanje prostora za noge, patosnica, sedišta, tapacirunga i prtljažnika. mlaznica za čišćenje automobila napravljena od plastike pogodna je za mokre i suve usisivače kompanije kärcher s priključcima dn 35.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Količina (Kom)
|1
|Širina (mm)
|90
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|240 x 130 x 100
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Posebno osmišljen za temeljno čišćenje enterijera vozila