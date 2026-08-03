Mlaznica za čišćenje cevi
Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapušenih odvoda i cevi.
Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri od četiri mlaza izlaze pod uglom od 30°, jedan pravo napred. Tako je olakšano kretanje mlaznice sa crevom kroz cev. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|16
|Mlazna veličina ( )
|60
|Navoj
|R 1/8"
Kompatibilni uređaji
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S