Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri mlaza izlaze pod uglom od 30°, pa je kretanje mlaznice sa crevom kroz cev lako. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.