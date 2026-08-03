Mlaznica za čišćenje cevi
Mlaznica za čišćenje cevi sa unutrašnjim navojem. Različiti pravci raspršivanja. Crevo se lako kreće kroz cev. (Spojnica R 1/8", 3 x 30° unazad, prečnik 30 mm.)
Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri mlaza izlaze pod uglom od 30°, pa je kretanje mlaznice sa crevom kroz cev lako. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.
Obeležja i prednosti
Tri unazad postavljeni mlazevi obezbeđuju optimalan pogon
- Mlaznica i crevo za čišćenje cevi se automatski pomeraju u cev.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilan sa crevima za čišćenje cevi.
Spoljni prečnik: 30 mm
- Pogodan za cevi sa unutrašnjim prečnikom od 40 mm
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|30
|Mlazna veličina ( )
|50
|Navoj
|R 1/8"
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1