Mlaznica za čišćenje cevi

Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapušenih odvoda i cevi.

Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri mlaza izlaze pod uglom od 30°, pa je kretanje mlaznice sa crevom kroz cev lako. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.

Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik (mm) 16
Mlazna veličina ( ) 65
Navoj R 1/8"