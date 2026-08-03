Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 16 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri od četiri mlaza izlaze pod uglom od 30°, jedan pravo napred. Tako je olakšano kretanje mlaznice sa crevom kroz cev. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.