Mlaznica za čišćenje cevi
Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Raspršivanje u raznim pravcima za ekološko čišćenje zapušenih odvoda i cevi.
Mlaznica sa unutrašnjim navojem za čišćenje cevi, prečnika 30 mm. Mlaznica raspršuje u svim pravcima i tako otčepljuje odvode i cevi na potpuno ekološki način. Tri mlaza izlaze pod uglom od 30°, pa je kretanje mlaznice sa crevom kroz cev lako. Mlaznica za čišćenje cevi sa R 1/8" spojnicom za povezivanje sa crevom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik (mm)
|30
|Mlazna veličina ( )
|70
|Navoj
|R 1/8"
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1