Mlaznica za penu, 1200 l/h -
Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti savršen je za čišćenje automobila.
Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti ovaj Kärcher raspršivač pene savršen je za čišćenje automobila. Dodatne pogodnosti: rotirajuća spojnica (M 22 x 1,5) i dozator deterdženta na samoj mlaznici.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|max. 1200
|Maks. pritisak (bar)
|180
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
Kompatibilni uređaji
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