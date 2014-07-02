Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti ovaj Kärcher raspršivač pene savršen je za čišćenje automobila. Dodatne pogodnosti: rotirajuća spojnica (M 22 x 1,5) i dozator deterdženta na samoj mlaznici.