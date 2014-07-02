Mlaznica za penu, 1200 l/h -

Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti savršen je za čišćenje automobila.

Kratak, ručni raspršivač pene sa podesivim uglom raspršivanja i rezervoarom za sredstvo za čišćenje od 1 litar. Zbog svoje kompaktnosti ovaj Kärcher raspršivač pene savršen je za čišćenje automobila. Dodatne pogodnosti: rotirajuća spojnica (M 22 x 1,5) i dozator deterdženta na samoj mlaznici.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) max. 1200
Maks. pritisak (bar) 180
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
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