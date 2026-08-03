Mlaznica za penu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od ecobrass materijala. pogodan za kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.

Glavni element je napravljen od robusnog i izdržljivog ecobrass materijala, a namenjen je čišćenju pod visokim pritiskom uz korišćenje agresivnih sredstva za čišćenje: naš raspršivač pene s posudom advanced 1 oduševljava izuzetno kvalitetno opremom. ima ergonomski i stabilan rezervoar za sredstvo za čišćenje sa dodatnom mogućnošću držanja za vrat posude i velikim otvorom za punjenje. ugao raspršivanja se fleksibilno podešava, a preciznost pri doziranju se postiže u tri faze kako bi se postigla tačnost u određivanju potrebne količine. integrisani zatvarač efikasno sprečava nenamernu promenu načina doziranja sredstava za čišćenje. raspršivač pene s posudom je pogodan za kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja koji imaju protok od 400 do 600 l/h.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 600
Mlazna veličina ( ) 38
Maks. pritisak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Kapacitet rezervoara (l) 1
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
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