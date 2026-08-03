Mlaznica za penu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Izuzetno kvalitetan i robustan raspršivač pene s posudom advanced 1 sa podesivim uglom raspršivanja i glavnim elementom napravljenim od ecobrass materijala. pogodan za kärcher visokopritisne čistače koji imaju protok od 400 do 600 l/h.
Glavni element je napravljen od robusnog i izdržljivog ecobrass materijala, a namenjen je čišćenju pod visokim pritiskom uz korišćenje agresivnih sredstva za čišćenje: naš raspršivač pene s posudom advanced 1 oduševljava izuzetno kvalitetno opremom. ima ergonomski i stabilan rezervoar za sredstvo za čišćenje sa dodatnom mogućnošću držanja za vrat posude i velikim otvorom za punjenje. ugao raspršivanja se fleksibilno podešava, a preciznost pri doziranju se postiže u tri faze kako bi se postigla tačnost u određivanju potrebne količine. integrisani zatvarač efikasno sprečava nenamernu promenu načina doziranja sredstava za čišćenje. raspršivač pene s posudom je pogodan za kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja koji imaju protok od 400 do 600 l/h.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 600
|Mlazna veličina ( )
|38
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Kapacitet rezervoara (l)
|1
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
Pribor
Pronađi delove
Pronađite delove i šeme za vašu Kärcher opremu za čišćenje. Izaberite „Pronađi delove” (Find Parts) da započnete pretragu ili kontaktirajte svog ovlašćenog Kärcher distributera ili prodavca.