Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Razvijen za kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: raspršivač pene s posudom advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od ecobrass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.

Raspršivač pene s posudom advanced 2 dizajniran je posebno za visokopritisne čistače koji nemaju servo upravljanje, a imaju protok od 700 do 800 l/h. robusni glavni element napravljen je od izuzetno kvalitetnog ecobrass materijala koji omogućava upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koji se mogu precizno dozirati u tri faze. integrisani zatvarač efikasno sprečava nenamernu promenu načina doziranja sredstava za čišćenje, dok se ugao raspršivanja može fleksibilno podesiti. pored toga, raspršivač ima ergonomsku i izuzetno stabilnu posudu za sredstvo za čišćenje sa velikim otvorom za punjenje i dodatnu mogućnost držanja za vrat posude.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 - 800
Mlazna veličina ( ) 45
Maks. pritisak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Kapacitet rezervoara (l) 1
Temperature (°C) max. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,8
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