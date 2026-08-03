Raspršivač pene s posudom advanced 2 dizajniran je posebno za visokopritisne čistače koji nemaju servo upravljanje, a imaju protok od 700 do 800 l/h. robusni glavni element napravljen je od izuzetno kvalitetnog ecobrass materijala koji omogućava upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koji se mogu precizno dozirati u tri faze. integrisani zatvarač efikasno sprečava nenamernu promenu načina doziranja sredstava za čišćenje, dok se ugao raspršivanja može fleksibilno podesiti. pored toga, raspršivač ima ergonomsku i izuzetno stabilnu posudu za sredstvo za čišćenje sa velikim otvorom za punjenje i dodatnu mogućnost držanja za vrat posude.