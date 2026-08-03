Mlaznica za penu Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Razvijen za kärcher visokopritisne čistače bez servo upravljanja: raspršivač pene s posudom advanced 2 oduševljava glavnim elementom napravljenim od ecobrass materijala za korišćenje agresivnih sredstava za čišćenje.
Raspršivač pene s posudom advanced 2 dizajniran je posebno za visokopritisne čistače koji nemaju servo upravljanje, a imaju protok od 700 do 800 l/h. robusni glavni element napravljen je od izuzetno kvalitetnog ecobrass materijala koji omogućava upotrebu agresivnih sredstava za čišćenje, koji se mogu precizno dozirati u tri faze. integrisani zatvarač efikasno sprečava nenamernu promenu načina doziranja sredstava za čišćenje, dok se ugao raspršivanja može fleksibilno podesiti. pored toga, raspršivač ima ergonomsku i izuzetno stabilnu posudu za sredstvo za čišćenje sa velikim otvorom za punjenje i dodatnu mogućnost držanja za vrat posude.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 800
|Mlazna veličina ( )
|45
|Maks. pritisak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Kapacitet rezervoara (l)
|1
|Temperature (°C)
|max. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
Pribor
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