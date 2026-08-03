Jednostavno rukovanje, veoma dobar kvalitet pene, a zahvaljujući glavnom elementu napravljenom od Ecobrass materijala i veoma otporan na agresivna sredstva za čišćenje: Naš robustan i izuzetno kvalitetan raspršivač pene s posudom Advanced 3 za Kärcher visokopritisne čistače sa funkcijom servo upravljanja i protokom od 900 do 2500 l/h. Raspršivač ima ergonomsku i izuzetno stabilnu posudu za sredstvo za čišćenje sa velikim otvorom za punjenje i dodatnu mogućnost držanja za vrat posude. Zahvaljujući preciznom, trofaznom doziranju preko integrisanog zatvarača, nenamerna promena podešavanja načina doziranja sredstva za čišćenje je praktično isključena. Zavisno od primene ugao raspršivanja se fleksibilno podešava.