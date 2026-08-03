Mlaznica za raspršivanje pare 50°, 001,5

Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplate ili za devoskiranje vozila.

Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplate ili za devoskiranje vozila.

Specifikacije

Tehnički podaci

Mlazna veličina (mm) 1,5
Ugao (°) 50
Priključni navoj M22 x 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji