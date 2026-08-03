Mlaznica za raspršivanje pare 50°, 001,5
Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplate ili za devoskiranje vozila.
Mlaznica za raspršivanje pare sa uglom raspršivanja 50°, za čišćenje i odmrzavanje. Koristi se za odmrzavanje peska i šljunka, materijala oplate ili za devoskiranje vozila.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Mlazna veličina (mm)
|1,5
|Ugao (°)
|50
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2