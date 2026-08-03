Mokro/suva mlaznica za pod
Višenamenska mlaznica (dn 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. sa bočnim točkićima, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). samo za nt usisivače.
Višenamenska mlaznica (dn 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. sa bočnim točkićima, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). samo za nt usisivače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 35
|Količina (Kom)
|1
|Širina (mm)
|300
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) ( )
|300 x 150 x 80