Mokro/suva mlaznica za pod

Višenamenska mlaznica (dn 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. sa bočnim točkićima, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). samo za nt usisivače.

Višenamenska mlaznica (dn 35) od plastike sa radnom širinom od 300 mm. sa bočnim točkićima, trakom za četku (6.903-278.0) i gumenim usisnicama (6.903-277.0). samo za nt usisivače.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) ID 35
Količina (Kom) 1
Širina (mm) 300
Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) ( ) 300 x 150 x 80
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