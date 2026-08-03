Multi-surface roller FCV4
Pure!Roll® višenamenski valjak za nežno čišćenje i negu svih podova. Ne ostavlja dlačice, upijajući je, izdržljiv i može se prati u mašini na temperaturi do 60 °C. Pogodno za usisivač sa funkcijom brisanja FCV 4.
Jednostavno čisto: valjak za više površina za usisivač za mokro i suvo čišćenje Kärcher FCV 4 obezbeđuje nežno čišćenje i održavanje svih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni valjak za više površina ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv. Naši Pure!Roll® valjci su pogodni za mašinsko pranje na temperaturi do 60 °C.
Obeležja i prednosti
Pure!Roll® sa visokokvalitetnim mikrovlaknima
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Naročito čisto
- Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
- U kombinaciji sa sistemom sa dva rezervoara koji se koristi u Kärcher usisivačima sa mopom, oni pouzdano eliminišu do 99% svih bakterija sa poda – kao što je dokazano laboratorijskim testiranjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|250 x 57 x 57
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Lakirani parket