Multi-surface roller KFL 1, FCV 2, FCV 3
Višenamenski valjak za nežno čišćenje i negu svih podova. Ne ostavlja dlačice, upijajući je i izdržljiv. Pogodno za usisivače sa funkcijom brisanja KFL 1, FCV 2 i FCV 3.
Jednostavno čisto: valjak za više površina za usisivače za mokro i suvo čišćenje Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3 obezbeđuje nežno čišćenje i održavanje svih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni valjak za više površina ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv.
Obeležja i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Naročito čisto
- Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
- U kombinaciji sa sistemom sa dva rezervoara koji se koristi u Kärcher usisivačima sa mopom, oni pouzdano eliminišu do 99% svih bakterija sa poda – kao što je dokazano laboratorijskim testiranjem.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|247 x 132 x 60
Područja primene
- Tvrdi podovi
- Lakirani parket