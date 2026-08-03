Multi-surface roller KFL 1, FCV 2, FCV 3

Višenamenski valjak za nežno čišćenje i negu svih podova. Ne ostavlja dlačice, upijajući je i izdržljiv. Pogodno za usisivače sa funkcijom brisanja KFL 1, FCV 2 i FCV 3.

Jednostavno čisto: valjak za više površina za usisivače za mokro i suvo čišćenje Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3 obezbeđuje nežno čišćenje i održavanje svih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni valjak za više površina ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv.

Obeležja i prednosti
100% visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
Naročito čisto
  • Higijenski radovi u različitim oblastima primene (sanitarna zona, kuhinja, armature itd.)
  • U kombinaciji sa sistemom sa dva rezervoara koji se koristi u Kärcher usisivačima sa mopom, oni pouzdano eliminišu do 99% svih bakterija sa poda – kao što je dokazano laboratorijskim testiranjem.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,2
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 247 x 132 x 60
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Lakirani parket