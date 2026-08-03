Jednostavno čisto: valjak za više površina za usisivače za mokro i suvo čišćenje Kärcher KFL 1, FCV 2 i FCV 3 obezbeđuje nežno čišćenje i održavanje svih podova – čak i parketa. Visokokvalitetni valjak za više površina ne ostavlja dlačice, upijajući je i izuzetno izdržljiv.