Multifunctional nozzle low-pressure

Svestrana 4-u-1 mlaznica za mobilne uređaje za pranje pod pritiskom OC 3 i OC 4 sa tačkastim, ravnim, raspršujućim i mlazom pod pritiskom za niz različitih primena. Lako se podešava jednostavnim okretanjem glave mlaznice.

Multi jet pruža četiri vrste mlaza u jednoj mlaznici: tačkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz magle i mlaz za ispiranje. Multi-mlaznica je stoga idealno prilagođena najrazličitijim primenama, bez potrebe za promenom nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice da biste izabrali pravi mlaz. Bajonet adapter čini promenu pribora brzom i lakom. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.

Obeležja i prednosti
Multifunctional nozzle low-pressure: 4-u-1 mlaznica
4-u-1 mlaznica
Kombinuje četiri različite vrste mlaza u jednoj mlaznici. Simboli na glavi mlaznice označavaju odgovarajuću vrstu mlaza.
Multifunctional nozzle low-pressure: Ušteda vremena
Ušteda vremena
Nema potrebe za dugotrajnom zamenom mlaznica. Jednostavno okrenite glavu mlaznice da biste izabrali odgovarajući mlaz.
Multifunctional nozzle low-pressure: Čišćenje i navodnjavanje u jednom koraku
Čišćenje i navodnjavanje u jednom koraku
Nije potrebno priključivati baštensko crevo i pištolj za raspršivanje.
Ravni mlaz
  • Univerzalni mlaz za čišćenje širokog spektra predmeta i površina.
Tačkasti mlaz
  • Izuzetno snažan mlaz za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i tačkasto čišćenje na teško dostupnim mestima.
Nebulizovani mlaz
  • Nežan mlaz za osetljivije poslove (npr. pranje pasa ili zalivanje biljaka).
Mlaz za zalivanje
  • Navodnjavanje bilja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 119 x 59 x 59
Područja primene
  • Bicikli
  • Šator / oprema za kampovanje
  • Kućni ljubimci / psi
  • Cipele / cipele za pešačenje
  • Sportska oprema (daska za surfovanje, kajak, daska za SUP / daska za uspravno veslanje)
  • Dečja kolica / buggy
  • Baštenski alati i oprema
  • Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
  • Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
  • Cvetne kadice