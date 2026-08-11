Multifunctional nozzle low-pressure
Svestrana 4-u-1 mlaznica za mobilne uređaje za pranje pod pritiskom OC 3 i OC 4 sa tačkastim, ravnim, raspršujućim i mlazom pod pritiskom za niz različitih primena. Lako se podešava jednostavnim okretanjem glave mlaznice.
Multi jet pruža četiri vrste mlaza u jednoj mlaznici: tačkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz magle i mlaz za ispiranje. Multi-mlaznica je stoga idealno prilagođena najrazličitijim primenama, bez potrebe za promenom nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice da biste izabrali pravi mlaz. Bajonet adapter čini promenu pribora brzom i lakom. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.
Obeležja i prednosti
4-u-1 mlaznicaKombinuje četiri različite vrste mlaza u jednoj mlaznici. Simboli na glavi mlaznice označavaju odgovarajuću vrstu mlaza.
Ušteda vremenaNema potrebe za dugotrajnom zamenom mlaznica. Jednostavno okrenite glavu mlaznice da biste izabrali odgovarajući mlaz.
Čišćenje i navodnjavanje u jednom korakuNije potrebno priključivati baštensko crevo i pištolj za raspršivanje.
Ravni mlaz
- Univerzalni mlaz za čišćenje širokog spektra predmeta i površina.
Tačkasti mlaz
- Izuzetno snažan mlaz za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i tačkasto čišćenje na teško dostupnim mestima.
Nebulizovani mlaz
- Nežan mlaz za osetljivije poslove (npr. pranje pasa ili zalivanje biljaka).
Mlaz za zalivanje
- Navodnjavanje bilja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|119 x 59 x 59
Područja primene
- Bicikli
- Šator / oprema za kampovanje
- Kućni ljubimci / psi
- Cipele / cipele za pešačenje
- Sportska oprema (daska za surfovanje, kajak, daska za SUP / daska za uspravno veslanje)
- Dečja kolica / buggy
- Baštenski alati i oprema
- Baštenski/terasa/balkonski nameštaj
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
- Cvetne kadice