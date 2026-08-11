Multi jet pruža četiri vrste mlaza u jednoj mlaznici: tačkasti mlaz, ravni mlaz, mlaz magle i mlaz za ispiranje. Multi-mlaznica je stoga idealno prilagođena najrazličitijim primenama, bez potrebe za promenom nastavka. Jednostavno okrenite glavu mlaznice da biste izabrali pravi mlaz. Bajonet adapter čini promenu pribora brzom i lakom. Multi Jet je kompatibilan sa svim OC 3 i OC 4 modelima.