Nadogradni komplet mlaznica za penu

Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena.

Komplet za dozirano čišćenje penom. Raspršivač pene je savršen kada treba očistiti sanitarne prostorije i prostorije u kojima se rukuje hranom, ali i svuda gde je potrebna duža primena. Mogućnost postavljanja mlazne cevi (menjanjem visokopritisne mlaznice).

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 1
Kompatibilni uređaji
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