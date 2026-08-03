Nadogradni komplet usisivač blata

Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.

Čistač za usisavanje mulja pogodan je za bezbedno izvlačenje mulja, peska, prljavštine, algi i kamenja veličine 20 mm. Kada se poveže sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača, može se koristiti kao pumpa za prljavu vodu. Snagom čistača za usisavanje mulja izvlači se između 8.000 i 18.000 litara prljave tečnosti na sat. Sa crevom visokog pritiska povezuje se pomoću spojnice M 22 x 1,5. Usisno crevo dužine 3,6 metara sa NW 37 pogodno je za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine ≤ 050 (montirana je standardna verzija 6.415-935.0). Za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine 040 potrebno je koristiti mlaznicu 6.415-934.0. Za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine 060 potrebno je koristiti mlaznicu 6.415-936.0.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 2,8
Kompatibilni uređaji