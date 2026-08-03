Nadogradni komplet usisivač blata
Za spajanje sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača: Pouzdani čistač za usisavanje mulja za spajanje kompresorskih čistača sa pumpama za prljavu vodu.
Čistač za usisavanje mulja pogodan je za bezbedno izvlačenje mulja, peska, prljavštine, algi i kamenja veličine 20 mm. Kada se poveže sa crevom visokog pritiska Kärcherovih kompresorskih čistača, može se koristiti kao pumpa za prljavu vodu. Snagom čistača za usisavanje mulja izvlači se između 8.000 i 18.000 litara prljave tečnosti na sat. Sa crevom visokog pritiska povezuje se pomoću spojnice M 22 x 1,5. Usisno crevo dužine 3,6 metara sa NW 37 pogodno je za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine ≤ 050 (montirana je standardna verzija 6.415-935.0). Za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine 040 potrebno je koristiti mlaznicu 6.415-934.0. Za kompresorske čistače sa mlaznicom veličine 060 potrebno je koristiti mlaznicu 6.415-936.0.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,8
Kompatibilni uređaji
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/15 G
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Entry Class *EU
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW