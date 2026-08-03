Nastavak za mokro peskarenje bez kontrole protoka (mlaznice nisu obuhvaćene)
Za dodavanje abrazivnog sredstva u visokopritisnu mlaznicu. Za skidanje boje, uklanjanje rđe i kamenca. Umesto na visokopritisnu mlaznicu montira se na mlaznu cev. Bez regulacije protoka vode
Lako uklanjanje boje, rđe i kamenca: Kärcher nastavak za mokro peskarenje s kontrolom protoka, za dodavanje abrazivnih sredstava u visokopritisnu mlaznicu. Nastavak se povezuje s mlaznom cevi (menjanjem visokopritisne mlaznice). S kontrolom protoka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,3
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