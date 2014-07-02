Navlaka za dasku za peglanje
Navlaka za dasku za peglanje od pamuka i sunđerastog materijala za veću propustljivost vazduha i bolji prodor pare kroz veš. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate peglanja.
Navlaka za dasku za peglanje od kombinacije pamuka i sunđerastog materijala. Navlaka za dasku za peglanje odlikuje se većom propustljivošću vazduha i boljim prodorom pare kroz peglani veš. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate peglanja – odgovarajuća za dasku za peglanje AB 1000.
Obeležja i prednosti
Prvoklasan materijal
- Veš se pegla bez nabora
- Optimalna propustljivost pare i vazduha
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|2,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|1200 x 380 x 5