Navlaka za dasku za peglanje od kombinacije pamuka i sunđerastog materijala. Navlaka za dasku za peglanje odlikuje se većom propustljivošću vazduha i boljim prodorom pare kroz peglani veš. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate peglanja – odgovarajuća za dasku za peglanje AB 1000.