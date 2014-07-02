Navlaka za dasku za peglanje

Navlaka za dasku za peglanje od pamuka i sunđerastog materijala za veću propustljivost vazduha i bolji prodor pare kroz veš. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate peglanja.

Navlaka za dasku za peglanje od kombinacije pamuka i sunđerastog materijala. Navlaka za dasku za peglanje odlikuje se većom propustljivošću vazduha i boljim prodorom pare kroz peglani veš. Idealna navlaka za prvoklasne rezultate peglanja – odgovarajuća za dasku za peglanje AB 1000.

Obeležja i prednosti
Prvoklasan materijal
  • Veš se pegla bez nabora
  • Optimalna propustljivost pare i vazduha
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 2,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 1200 x 380 x 5