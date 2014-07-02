Navlake za brisanje od mikrovlakana
Navlaka za brisanje od mikro vlakana obezbeđuje optimalno uklanjanje nečistoće na svim glatkim površinama.
Navlake za brisanje od mikrovlakana temeljno čiste sve glatke površine, npr. staklo i prozore. Čisti prozori bez tragova uz raspršivač, WV 50 zajedno s brisačem i koncentrovanim sredstvom za prozore. Čišćenje prozora nikada nije bilo lakše.
Obeležja i prednosti
Prvoklasna obloga od mikro-vlakana od abrazivnih kao i od mekanih vlakana
- Nečistoća se optimalno rastvara na površini i sakuplja krpom
- Abrazivnim vlaknima se jednostavno odvajaju čak i tvrdokorne nečistoće od površine
- Mekana vlakna optimalno sakupljaju nečistoću
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|2
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|70 x 275 x 30
Područja primene
- Prozori i staklene površine