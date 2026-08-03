Navojnica za mlaznicu / vijčani nastavak

Spojnica mlaznice/vijčana mlaznica za povezivanje visokopritisne mlaznice i pomoćne opreme sa visokopritisnim pištoljem sa okidačem (sa navojem). Spojnice: 1 x M 22 x 1,5 i 1 x M 18 x 1,5.