Obrtna spojnica

Pouzdano sprečava uvrtanje visokopritisnog creva. Spojnica EASY!Lock. Zaštita prilikom držanja

Kärcher rotirajuća spojnica sprečava uvrtanje i preklapanje visokopritisnih creva i olakšava njihovo korišćenje. Spojnica M 22 x 1,5 m. Sa zaštitom prilikom držanja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj EASY!Lock
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Kompatibilni uređaji