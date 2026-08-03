Okretni nosač

Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. rotiranje od 120°. od galvanizovanog čelika.

Okretni nosač automatskog kotura za montažu na zid. maksimalni radijus okretanja i ogromna fleksibilnost tokom korišćenja creva. rotiranje od 120°. od galvanizovanog čelika. pogodan za 6.392-106.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina sa ambalažom (kg) 2
Kompatibilni uređaji