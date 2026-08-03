Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. bia-(u, s, g, c) klasa prašine m. za sve varijante modela nt 48/1, nt 65/2 eco + me kao i za nt 72/2 eco tc.
Troslojne, na kidanje otporne papirne filter kese - bia-(u, s, g, c) klasa prašine m - namenjene su za sve varijante modela nt 48/1, nt 65/2 eco + me kao i za uređaj nt 72/2 eco tc. sadržaj: 5 komada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj (Kom)
|5
|Boja
|braon
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|340 x 260 x 35