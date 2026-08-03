Papirnata filterska kesa, 5 Kom, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 troslojnih, na kidanje otpornih papirnih filter kesa. bia-(u, s, g, c) klasa prašine m. za sve varijante modela nt 48/1, nt 65/2 eco + me kao i za nt 72/2 eco tc.

Troslojne, na kidanje otporne papirne filter kese - bia-(u, s, g, c) klasa prašine m - namenjene su za sve varijante modela nt 48/1, nt 65/2 eco + me kao i za uređaj nt 72/2 eco tc. sadržaj: 5 komada.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj (Kom) 5
Boja braon
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 340 x 260 x 35