Papirne filterske vrećice KFI 252

Dvoslojne filterske vrećice odličnih performansi filtriranja i sa velikom otpornošću na cepanje. Obim isporuke: 5 vrećica.

Dvoslojne filterske vrećice odličnih performansi filtriranja. Papirne filterske vrećice oduševljavaju velikom otpornošću na cepanje i pouzdanim zadržavanjem prašine i nečistoće unutar uređaja. Obimom isporuke obuhvaćeno je pet vrećica.

Obeležja i prednosti
Dvoslojni
  • Otporno na cepanje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 5
Boja braon
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 240 x 150 x 8
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Suva prljavština