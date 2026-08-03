Parna pegla I 6006 za SV

Visokokvalitetna pegla na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. S praktičnim dnom od plemenitog čelika. Prikladna za priključenje na Kärcher parne usisivače.

Visokokvalitetna pegla na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Pegla ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri peglanju, pa se može savršeno kombinovati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomerni pritisak pare znatno olakšava peglanje – i štedi vreme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno peglanje čak i teških materijala. Kärcher parna pegla ima funkciju trajnog ispuštanja pare, kao i ispuštanja pare u intervalima.

Obeležja i prednosti
Otvori za ispust pare raspodeljeni po čitavoj površini peglanja
  • Ravnomeran ispust pare po čitavoj površini.
Podesiva kontinuirana para
  • Kontinuirano izlaženje pare za lako i brzo peglanje velikih tekstila, kao npr. stolnjaka, posteljine itd.
Podloga za peglanje od nerđajućeg čelika
  • Lako vođenje pegle.
Ravnomerno nanošenje pare
  • Upola kraće peglanje.
Isprekidano ispuštanje pare
  • Za usmereno puštanje pare.
Podešavanje temperature
  • Moguće je peglanje različitih materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina (kg) 1,6
Težina sa ambalažom (kg) 1,9
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 259 x 121 x 125
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Odevni predmeti koji su pogodni za peglanje