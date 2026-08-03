Visokokvalitetna pegla na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Pegla ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri peglanju, pa se može savršeno kombinovati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomerni pritisak pare znatno olakšava peglanje – i štedi vreme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno peglanje čak i teških materijala. Kärcher parna pegla ima funkciju trajnog ispuštanja pare, kao i ispuštanja pare u intervalima.