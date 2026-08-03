Parna pegla I 6006 za SV
Visokokvalitetna pegla na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. S praktičnim dnom od plemenitog čelika. Prikladna za priključenje na Kärcher parne usisivače.
Visokokvalitetna pegla na paru atraktivnog žuto-crnog dizajna. Pegla ima praktično dno od plemenitog čelika koje lako klizi pri peglanju, pa se može savršeno kombinovati s Kärcher parnim čistačima. Ravnomerni pritisak pare znatno olakšava peglanje – i štedi vreme i za 50 posto. Zahvaljujući vrhunskoj tehnici i besprekornom dnu od plemenitog čelika za lagan hod moguće je brzo i sasvim jednostavno peglanje čak i teških materijala. Kärcher parna pegla ima funkciju trajnog ispuštanja pare, kao i ispuštanja pare u intervalima.
Obeležja i prednosti
Otvori za ispust pare raspodeljeni po čitavoj površini peglanja
- Ravnomeran ispust pare po čitavoj površini.
Podesiva kontinuirana para
- Kontinuirano izlaženje pare za lako i brzo peglanje velikih tekstila, kao npr. stolnjaka, posteljine itd.
Podloga za peglanje od nerđajućeg čelika
- Lako vođenje pegle.
Ravnomerno nanošenje pare
- Upola kraće peglanje.
Isprekidano ispuštanje pare
- Za usmereno puštanje pare.
Podešavanje temperature
- Moguće je peglanje različitih materijala.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|1,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,9
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|259 x 121 x 125
Područja primene
- Odevni predmeti koji su pogodni za peglanje