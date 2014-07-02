Pegla na paru I 6006

Prvoklasna pegla na paru pod pritiskom u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Sa komfornom lako klizećom podlogom od nerđajućeg čelika.

Prvoklasna pegla na paru pod pritiskom u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Pegla se može kombinovati sa Kärcher paročistačima. Konstantno visok pritisak pare znatno olakšava peglanje – i donosi do 50% uštede u vremenu. Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji i glatkoj podlozi čak se i teški materijali lako peglaju. Kärcher pegla na paru pod pritiskom ima funkciju za konstantnu paru, kao i ispuštanje pare u intervalima.

Obeležja i prednosti
Otvori za ispust pare raspodeljeni po čitavoj površini peglanja
  • Ravnomeran ispust pare po čitavoj površini.
Podesiva kontinuirana para
  • Kontinuirani izlaz pare za lako i brzo peglanje velikih komada tekstila, kao što su stolnjaci, posteljine i slično.
Podloga za peglanje od nerđajućeg čelika
  • Lako vođenje pegle.
Ravnomerno nanošenje pare
  • Upola kraće peglanje.
Isprekidano ispuštanje pare
  • Za usmereno puštanje pare.
Podešavanje temperature
  • Moguće je peglanje različitih materijala.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina sa ambalažom (kg) 1,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 297 x 147 x 180
Područja primene
  • Odevni predmeti koji su pogodni za peglanje