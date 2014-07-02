Prvoklasna pegla na paru pod pritiskom u atraktivnom žuto-crnom dizajnu. Pegla se može kombinovati sa Kärcher paročistačima. Konstantno visok pritisak pare znatno olakšava peglanje – i donosi do 50% uštede u vremenu. Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji i glatkoj podlozi čak se i teški materijali lako peglaju. Kärcher pegla na paru pod pritiskom ima funkciju za konstantnu paru, kao i ispuštanje pare u intervalima.