Pištolj mlaznica, XS, Adv
Ergonomski oblikovana pištolj mlaznica. Njegov kompaktan dizajn čini ovaj pištolj posebno lakim i praktičnim. Sa sigurnosnim uređajem koji sprečava nenamerno aktiviranje. Advanced pištolj mlaznica opremljena je integriranim daljinskim upravljačem. Brzina ispuštanja leda i pritisak mlaza mogu se podešavati direktno na pištolju. Postoji i prekidač između "samo vazduha" ili "vazduha i leda".
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|195 x 115 x 150