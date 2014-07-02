Pištolj mlaznica, XXL, Adv

Ergonomski oblikovana pištolj mlaznica. Njegov kompaktan dizajn čini ovaj pištolj posebno lakim i praktičnim. Sa sigurnosnim uređajem koji sprečava nenamerno aktiviranje. Advanced pištolj mlaznica opremljena je integriranim daljinskim upravljačem. Brzina ispuštanja leda i pritisak mlaza mogu se podešavati direktno na pištolju. Postoji i prekidač između "samo vazduha" ili "vazduha i leda".