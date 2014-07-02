Podloga za poliranje (univerzalna)
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC i laminata.
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC i laminata. Za vidljive rezultate poliranja.
Obeležja i prednosti
Podloga za poliranje od kvalitetne imitacije vune
- Perfektni rezultati poliranja na svim podnim oblogama
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 10
Područja primene
- Tvrdi podovi