Podloga za poliranje (univerzalna)

3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC i laminata.

3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje svih tvrdih površina i podova od parketa, kamena, linoleuma, plute, PVC i laminata. Za vidljive rezultate poliranja.

Obeležja i prednosti
Podloga za poliranje od kvalitetne imitacije vune
  • Perfektni rezultati poliranja na svim podnim oblogama
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 3
Boja bela
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tvrdi podovi