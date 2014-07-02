Podloge za poliranje impregniranih parketa/laminata
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje impregniranih tvrdih površina kao npr. impregnirani parket, pluta i laminat.
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje impregniranih površina. Podloge za poliranje impregniranih podova su razvijene specijalno za ovu oblast korišćenja i svojim naročitim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na impregniranim tvrdim površinama kao npr. pluta, parket ili laminat. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.
Obeležja i prednosti
Podloge za poliranje od prvoklasnog mikrovlakana
- Perfektni rezultati na impregniranim podnim oblogama (parket, laminat, pluta)
- Specijalno razvijeno za poliranje impregniranih podnih obloga (parket, laminat, pluta)
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 8
Područja primene
- Zapečaćeni tvrdi podovi