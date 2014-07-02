3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje impregniranih površina. Podloge za poliranje impregniranih podova su razvijene specijalno za ovu oblast korišćenja i svojim naročitim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na impregniranim tvrdim površinama kao npr. pluta, parket ili laminat. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.