Podloge za poliranje impregniranih parketa/laminata

3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje impregniranih tvrdih površina kao npr. impregnirani parket, pluta i laminat.

3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za perfektno poliranje impregniranih površina. Podloge za poliranje impregniranih podova su razvijene specijalno za ovu oblast korišćenja i svojim naročitim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na impregniranim tvrdim površinama kao npr. pluta, parket ili laminat. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.

Obeležja i prednosti
Podloge za poliranje od prvoklasnog mikrovlakana
  • Perfektni rezultati na impregniranim podnim oblogama (parket, laminat, pluta)
  • Specijalno razvijeno za poliranje impregniranih podnih obloga (parket, laminat, pluta)
  • Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 3
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 125 x 125 x 8
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Zapečaćeni tvrdi podovi