Podloge za poliranje kamena/linoleuma/PVC-a
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje mat površina kamenih podova, PVC ili linoleuma.
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje mat površina kamenih podova, PVC ili linoleuma. Podloge za poliranje su razvijene specijalno za korišćenje na ovim podovima i svojim naročitim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na mat kamenim podovima, PVC i linoleumu. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.
Obeležja i prednosti
Podloge za poliranje od prvoklasnog mikrovlakana
- Perfektni rezultati poliranja na mat podovima od prirodnog kamena, PVC-a i linoleuma
- Specijalno razvijeno za poliranje mat podova od prirodnog kamena, PVC-a i linoleuma
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 15
Područja primene
- Mat podovi od veštačkog i prirodnog kamena