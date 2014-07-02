3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za perfektno poliranje mat površina kamenih podova, PVC ili linoleuma. Podloge za poliranje su razvijene specijalno za korišćenje na ovim podovima i svojim naročitim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na mat kamenim podovima, PVC i linoleumu. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.