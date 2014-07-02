3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za poliranje navoštenih tvrdih površina kao i podove održavane Finich uljnim voskom, kao npr. parket. Podloge za poliranje za navoštene podove su razvijene specijalno za tu oblast primene i svojom specijalnim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na navoštenim tvrdim površinama i podovima sa Finich uljnim voskom. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.