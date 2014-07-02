Podloge za poliranje parketa, navoštene
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Specijalno za poliranje navoštenih tvrdih površina, kao npr. podovi od navoštenog parketa.
3 podloge za poliranje za mašinu za poliranje sa usisivačem FP 303. Za poliranje navoštenih tvrdih površina kao i podove održavane Finich uljnim voskom, kao npr. parket. Podloge za poliranje za navoštene podove su razvijene specijalno za tu oblast primene i svojom specijalnim polirnim svojstvima garantuju još bolji rezultat poliranja na navoštenim tvrdim površinama i podovima sa Finich uljnim voskom. Podlogu za poliranje jednostavno postaviti na disk uređaja za poliranje i može da se počne.
Obeležja i prednosti
Podloge za poliranje od prvoklasnog mikrovlakana
- Perfektni rezultati poliranja na navoštenim drvenim podovima i drvenim podovima sa Finish uljnim voskom
- Razvijeno specijalno za poliranje navoštenih drvenih podova i drvenih podova sa Finish uljnim voskom
- Moguće je pranje u mašini 60°C
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|3
|Boja
|bela
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|125 x 125 x 10
Područja primene
- Voskirani drveni podovi