Nova, inovativna mlaznica za pod, zahvaljujući optimizovanom korišćenju pare i većoj površini čišćenja, pruža još bolje rezultate čišćenja. Podna papučica konstruisana je da fiksira krpu po dužini i širini. Tako se odstranjuje znatno više nečistoće, i to naročito sa pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.