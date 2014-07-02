Podna mlaznica
Nova, inovativna mlaznica za pod, zahvaljujući optimizovanom korišćenju pare i većoj površini čišćenja, pruža još bolje rezultate čišćenja.
Nova, inovativna mlaznica za pod, zahvaljujući optimizovanom korišćenju pare i većoj površini čišćenja, pruža još bolje rezultate čišćenja. Podna papučica konstruisana je da fiksira krpu po dužini i širini. Tako se odstranjuje znatno više nečistoće, i to naročito sa pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.
Obeležja i prednosti
Inovativni mehanizam za pričvršćenje za fiksiranje krpe
- Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele podne mlaznice na površinama za čišćenje
- Efikasnije korišćenje pare, nema isticanja pare.
- Veće površine čišćenja za još efikasnije čišćenje i bolji rezultat čišćenja.
- Krpa za čišćenje fiksira se na maksimalnu površinu mlaznice. Tako će više nečistoće biti otopljeno i uklonjeno.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|315 x 60 x 200
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Područja primene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice