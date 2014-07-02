Podna mlaznica

Nova, inovativna mlaznica za pod, zahvaljujući optimizovanom korišćenju pare i većoj površini čišćenja, pruža još bolje rezultate čišćenja.

Nova, inovativna mlaznica za pod, zahvaljujući optimizovanom korišćenju pare i većoj površini čišćenja, pruža još bolje rezultate čišćenja. Podna papučica konstruisana je da fiksira krpu po dužini i širini. Tako se odstranjuje znatno više nečistoće, i to naročito sa pločica, prirodnog kamena, linoleuma i PVC-a.

Obeležja i prednosti
Inovativni mehanizam za pričvršćenje za fiksiranje krpe
  • Jednostavno pričvršćenje krpe za čišćenje na podnu mlaznicu.
Inovativne lamele podne mlaznice na površinama za čišćenje
  • Efikasnije korišćenje pare, nema isticanja pare.
  • Veće površine čišćenja za još efikasnije čišćenje i bolji rezultat čišćenja.
  • Krpa za čišćenje fiksira se na maksimalnu površinu mlaznice. Tako će više nečistoće biti otopljeno i uklonjeno.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 315 x 60 x 200
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Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice