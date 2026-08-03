Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40
Višenamenska mlaznica (id 40), plastična, radne širine 360 mm. s bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905–878.0) i gumenim trakama (6.905–877.0).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardna nominalna širina ( )
|ID 40
|Količina (Kom)
|1
|Širina (mm)
|360
|Boja
|siva
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|370 x 190 x 75
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Kompatibilni uređaji
- Komplet za pekare, električno provodljiv
- NT 611 Eco K
- Usisno crevo s krivinom i PFC modulom, NT, DN 40, dužina 4 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo s krivinom, NT, DN 40, dužina 4 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo sa adapterom DN 40, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, konus, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, elektroprovodno, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 16 m, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crevo, NT, DN 40, dužina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0