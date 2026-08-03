Podna papučica za mokro/suvo čišćenje, standardna plastična, DN 40

Višenamenska mlaznica (id 40), plastična, radne širine 360 mm. s bočnim valjcima, trakastim četkama (6.905–878.0) i gumenim trakama (6.905–877.0).

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardna nominalna širina ( ) ID 40
Količina (Kom) 1
Širina (mm) 360
Boja siva
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 370 x 190 x 75
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