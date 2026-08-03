Post-Protect filter je napravljen od zrnastog aktivnog uglja i zaokružuje četvorofazni koncept filtriranja našeg WPC 120 UF sistema vodenih filtera uklanjajući poslednje zaostale nečistoće i strane supstance, koji mogu negativno uticati na ukus. Rezultat je čista i sveža voda za optimalno zadovoljstvo ispijanja.