Post-Protect filter
Post-Protect filter predstavlja četvrtu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš WPC 120 UF sistem vodenih filtera i daje prijatan ukus.
Post-Protect filter je napravljen od zrnastog aktivnog uglja i zaokružuje četvorofazni koncept filtriranja našeg WPC 120 UF sistema vodenih filtera uklanjajući poslednje zaostale nečistoće i strane supstance, koji mogu negativno uticati na ukus. Rezultat je čista i sveža voda za optimalno zadovoljstvo ispijanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primene
- Pijaća voda