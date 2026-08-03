Post-Protect filter

Post-Protect filter predstavlja četvrtu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš WPC 120 UF sistem vodenih filtera i daje prijatan ukus.

Post-Protect filter je napravljen od zrnastog aktivnog uglja i zaokružuje četvorofazni koncept filtriranja našeg WPC 120 UF sistema vodenih filtera uklanjajući poslednje zaostale nečistoće i strane supstance, koji mogu negativno uticati na ukus. Rezultat je čista i sveža voda za optimalno zadovoljstvo ispijanja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pijaća voda