Power brush set

Sa kompletom električnih četki, čak i tvrdokorna prljavština i naslage se uklanjaju brzo, lako i bez ostavljanja tragova. Posebno pogodno za upotrebu na rešetkama rerni ili roštiljima.

Komplet se sastoji od dve mesingane četke i dve četke za snažno čišćenje, a njegova izuzetno jaka snaga čišćenja čini ga impresivnim svakodnevnim dodatkom ostalim okruglim četkama. Otporne čekinje, koje se veoma sporo troše, olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga – na primer na rešetkama rerne ili roštiljima. Izuzetno dugotrajne čekinje čine okrugle četke moćnim alatom među četkama za parne čistače. Idealno za upotrebu na neosetljivim površinama.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina sa ambalažom (kg) 0,1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 26 x 26 x 40
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Područja primene
  • Roštilj
  • Rerna
  • Čak i tvrdokorna prljavština