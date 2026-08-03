Power brush set
Sa kompletom električnih četki, čak i tvrdokorna prljavština i naslage se uklanjaju brzo, lako i bez ostavljanja tragova. Posebno pogodno za upotrebu na rešetkama rerni ili roštiljima.
Komplet se sastoji od dve mesingane četke i dve četke za snažno čišćenje, a njegova izuzetno jaka snaga čišćenja čini ga impresivnim svakodnevnim dodatkom ostalim okruglim četkama. Otporne čekinje, koje se veoma sporo troše, olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga – na primer na rešetkama rerne ili roštiljima. Izuzetno dugotrajne čekinje čine okrugle četke moćnim alatom među četkama za parne čistače. Idealno za upotrebu na neosetljivim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|26 x 26 x 40
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Područja primene
- Roštilj
- Rerna
- Čak i tvrdokorna prljavština