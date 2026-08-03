Komplet se sastoji od dve mesingane četke i dve četke za snažno čišćenje, a njegova izuzetno jaka snaga čišćenja čini ga impresivnim svakodnevnim dodatkom ostalim okruglim četkama. Otporne čekinje, koje se veoma sporo troše, olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine i naslaga – na primer na rešetkama rerne ili roštiljima. Izuzetno dugotrajne čekinje čine okrugle četke moćnim alatom među četkama za parne čistače. Idealno za upotrebu na neosetljivim površinama.