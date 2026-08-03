Power floor cloth set EasyFix
Dve krpe za čišćenje podova za temeljno i higijensko čišćenje tvrdih podova sa srednjom do tvrdokornom prljavštinom.
Komplet krpa za čišćenje podova Power EasyFix sadrži dve visokokvalitetne krpe za temeljno i higijensko čišćenje parnim čistačem. Ultra Abrasive krpa ima veći udeo abrazivnih vlakana za posebno lako uklanjanje tvrdokorne prljavštine. Abrasive krpa podržava uklanjanje prljavštine abrazivnim vlaknima i nudi odlično sakupljanje prljavštine sa dodatnim mekim tekstilnim delovima, na primer prilikom brisanja nakon čišćenja sa Ultra Abrasive krpom. Zahvaljujući čičak sistemu, krpe se mogu lako i brzo pričvrstiti na podnu mlaznicu parnog čistača: jednostavno pritisnite krpu za čišćenje podova na EasyFix podnu mlaznicu i gotovo. Tokom rada, krpa ostaje sigurno na svom mestu. Nakon čišćenja, korišćena krpa se može ukloniti sa EasyFix podne mlaznice bez ikakvog kontakta sa prljavštinom: jednostavno stanite na jezičak za nogu na krpi i povucite podnu mlaznicu nagore i dalje od nje.
Obeležja i prednosti
Visokokvalitetna mešavina vlakana
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljne rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće je mašinsko pranje na 60 °C. Ne koristiti omekšivače.
Praktičan sistem čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomeranja krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod zamene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući nagore.
- Područje primene (npr. odvajanje kuhinje i kupatila) može se zabeležiti u polju na donjem preklopu.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje uglova, ivica i drugih teško dostupnih mesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Kameni podovi
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice