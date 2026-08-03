Pre-Pure filter

Pre-Pure filter predstavlja prvu i drugu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.

Pre-Pure filter je kombinacija polipropilenskog filtera i filtera sa aktivnim ugljem i pouzdano uklanja čestice veće od 5 µm, teške metale, kao i hlor iz vode. Pre-Pure filter predstavlja prvu i drugu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 71 x 71 x 272
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Pijaća voda