Pre-Pure filter
Pre-Pure filter predstavlja prvu i drugu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima naš Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.
Pre-Pure filter je kombinacija polipropilenskog filtera i filtera sa aktivnim ugljem i pouzdano uklanja čestice veće od 5 µm, teške metale, kao i hlor iz vode. Pre-Pure filter predstavlja prvu i drugu fazu filtriranja od ukupno četiri koje ima Kärcher WPC 120 UF sistem vodenih filtera.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|71 x 71 x 272
Područja primene
- Pijaća voda