Predfilter pumpe, mali
Predfilter pumpe za zaštitu baštenske pumpe, automatske pumpe i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu od krupnih čestica nečistoće ili peska.
Predfilter pumpe za sve uobičajene baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu – naročito za uređaje bez integrisanog filtera sa količinom protoka do 4000 l/h. Predfilter efikasno štiti pumpu od krupnih čestica nečistoće ili peska i produžava vek trajanja. Uložak filtera može da se skine radi čišćenja. Veličina okca na finom filteru iznosi 250 µm (0,25 mm). Predfilter pumpe je podesan za sve gorenavedene pumpe sa G1 priključim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Filter koji može da se izvadi
- Filter može da se opere pod tekućom vodom i na taj način može uvek nanovo da se upotrebi.
Predfilter pumpe, mali
- Za pumpe sa protokom vode do 4.000 l / h
Predfilteri
- Za dodatnu zaštitu pumpe od grubih čestica nečistoće i peska
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Do 4000 l/h širina mreže: 250 μm (0,25 mm)
|Veličina okca (mm)
|0,25
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|122 x 189 x 194
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za zaštitu potapajuće pumpe od grubih komadića nečistoće
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