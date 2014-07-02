Predfilter pumpe za sve uobičajene baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu – naročito za uređaje bez integrisanog filtera sa količinom protoka do 4000 l/h. Predfilter efikasno štiti pumpu od krupnih čestica nečistoće ili peska i produžava vek trajanja. Uložak filtera može da se skine radi čišćenja. Veličina okca na finom filteru iznosi 250 µm (0,25 mm). Predfilter pumpe je podesan za sve gorenavedene pumpe sa G1 priključim navojem (33,3 mm).