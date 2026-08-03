Mali predfilter uklanja grube čestice nečistoće i peska u uobičajenim baštenskim pumpama, kućnim automatima za vodu i kućnim vodovodima – čime se takođe produžuje životni vek uređaja. Predfilter je posebno prikladan za uređaje bez integrisanog filtera s dobavnom količinom do 4.000 l/h, kao i s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filterski umetak se sasvim jednostavno vadi radi čišćenja. Širina očica finog filtera iznosi 250 µm (0,25 mm). Zahvaljujući radijalnom sistemu zaptivanja PerfectConnect iz novog BP pribora, pouzdano zaptivanje i vrlo jednostavna montaža su zagarantovani.