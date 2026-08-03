Predfilter za pumpe, mali
Mali predfilter, veliki efekat: predfilter za pumpe čuva baštenske pumpe, kućne automate za vodu i vodovode od grubih čestica nečistoće ili peska. Sa sistemom zaptivanja PerfectConnect.
Mali predfilter uklanja grube čestice nečistoće i peska u uobičajenim baštenskim pumpama, kućnim automatima za vodu i kućnim vodovodima – čime se takođe produžuje životni vek uređaja. Predfilter je posebno prikladan za uređaje bez integrisanog filtera s dobavnom količinom do 4.000 l/h, kao i s priključnim navojem G1 (33,3 mm). Filterski umetak se sasvim jednostavno vadi radi čišćenja. Širina očica finog filtera iznosi 250 µm (0,25 mm). Zahvaljujući radijalnom sistemu zaptivanja PerfectConnect iz novog BP pribora, pouzdano zaptivanje i vrlo jednostavna montaža su zagarantovani.
Obeležja i prednosti
Filter koji može da se izvadi
- Filter može da se opere pod tekućom vodom i na taj način može uvek nanovo da se upotrebi.
Predfilter pumpe, mali
- Za pumpe s protokom vode do 4.000 l/h.
Predfilteri
- Za dodatnu zaštitu pumpe od grubih čestica nečistoće i peska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličine
|Do 4000 l/h širina mreže: 250 μm (0,25 mm)
|Pritisak (bar)
|8
|Veličina okca (mm)
|0,25
|Veličina navoja
|G1
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|120 x 220 x 200
Oprema
- Pribor serije Kärcher PerfectConnect
Područja primene
- Za zaštitu potapajuće pumpe od grubih komadića nečistoće
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