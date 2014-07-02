Predfilter za uranjajuće pumpe, veliki
Odvojivi predfilter od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora pumpe od začepljenja, pa zato povećava sigurnost funkcionisanja uranjajuće pumpe.
Odvojivi predfilter od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora pumpe od začepljenja grubim česticama nečistoće te tako povećava sigurnost funkcionisanja uranjajuće pumpe. Odvojivi predfilter od plemenitog čelika dostupan je za sledeće uranjajuće pumpe: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.
Obeležja i prednosti
Skidiv prohromski predfilter
- Odvojivi predfilter za jednostavno postavljanje na pumpu. Štiti kolo pumpe od začepljenja od grana ili čestica nečistoće, te povećava sigurnost funkcionisanja.
Predfilter za uranjajuće pumpe veliki
- Za Kärcher SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|210 x 210 x 70
Područja primene
- Za zaštitu potapajuće pumpe od grubih komadića nečistoće