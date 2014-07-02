Odvojivi predfilter od plemenitog čelika služi za zaštitu rotora pumpe od začepljenja grubim česticama nečistoće te tako povećava sigurnost funkcionisanja uranjajuće pumpe. Odvojivi predfilter od plemenitog čelika dostupan je za sledeće uranjajuće pumpe: SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 i SCP 16000.