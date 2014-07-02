Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode i na taj način samostalno kontroliše postupak pražnjenja. On može da se koristi u kombinaciji sa baštenskim pumpama, potapajućim potisnim pumpama, automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. U obimu isporuke je sadržan specijalni priključni kabl dužine 10 m. Pažnja: u vezi sa GP 60/70 Mobile Control namenjen samo za isključivanje pumpe.