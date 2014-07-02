Prekidač plovka

Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.

Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode i na taj način samostalno kontroliše postupak pražnjenja. On može da se koristi u kombinaciji sa baštenskim pumpama, potapajućim potisnim pumpama, automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. U obimu isporuke je sadržan specijalni priključni kabl dužine 10 m. Pažnja: u vezi sa GP 60/70 Mobile Control namenjen samo za isključivanje pumpe.

Obeležja i prednosti
10 m priključnog kabla
  • Dozvoljava korišćenje i kod daleko smeštenog rezervoara za vodu odnosno duboko smeštenog rezervoara za vodu.
Prekidač plovka
  • Upravlja uključivanjem/isključivanjem pumpe putem nivoa vode u rezervoarima za vodu koji su daleko smešteni
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja žuta
Težina (kg) 1,5
Težina sa ambalažom (kg) 1,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 210 x 270 x 55
Područja primene
  • Za istakanje vode iz baštenskih jezera
  • Za angažovanje pri poplavama