Prekidač plovka
Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode.
Prekidač sa plovkom automatski uključuje i isključuje pumpu u zavisnosti od nivoa vode i na taj način samostalno kontroliše postupak pražnjenja. On može da se koristi u kombinaciji sa baštenskim pumpama, potapajućim potisnim pumpama, automatskim pumpama i sudovima pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. U obimu isporuke je sadržan specijalni priključni kabl dužine 10 m. Pažnja: u vezi sa GP 60/70 Mobile Control namenjen samo za isključivanje pumpe.
Obeležja i prednosti
10 m priključnog kabla
- Dozvoljava korišćenje i kod daleko smeštenog rezervoara za vodu odnosno duboko smeštenog rezervoara za vodu.
Prekidač plovka
- Upravlja uključivanjem/isključivanjem pumpe putem nivoa vode u rezervoarima za vodu koji su daleko smešteni
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|žuta
|Težina (kg)
|1,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|210 x 270 x 55
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Za istakanje vode iz baštenskih jezera
- Za angažovanje pri poplavama