Pribor za automatsku motalicu za crevo HD benzinske mašine, 30 m

Motalica za crevo za montažu na uređaju. Za bezbedno i uredno čuvanje visokopritisnih creva (sa spojnicom za povezivanje na visokopritisnu mašinu). Okretanje creva pod pritiskom. Spojnica: 22 x 1,5.