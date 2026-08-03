Pribor za automatsku motalicu za crevo HD benzinske mašine, 30 m

Motalica za crevo za montažu na uređaju. Za bezbedno i uredno čuvanje visokopritisnih creva (sa spojnicom za povezivanje na visokopritisnu mašinu). Okretanje creva pod pritiskom. Spojnica: 22 x 1,5.

Kotur za crevo za montažu na uređaju. Savršeno rešenje za bezbedno čuvanje visokopritisnog creva na malom prostoru. Montira se na visokopritisne čistače, a rotira pod pritiskom. Spojnica: 22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina (m) 30
Boja tamnosiva boja
Težina sa ambalažom (kg) 9,4

Scope of supply

  • Motalica za crevo
  • Priključno crevo
Kompatibilni uređaji